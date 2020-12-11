Госпитализировали с ожогами – минувшей ночью в Рязани произошел пожар

По факту пожара проводится проверка.

Примерно в 3.54 11 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Березняковской в поселке Дягилево (Рязань). Загорелся жилой многоквартирный одноэтажный дом. Огонь повредил кровлю.

По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС по Рязанской области, на пожаре пострадал мужчина 1950 года рождения. Его госпитализировали с ожогами.

На ликвидацию ЧП выезжали девять пожарных автомобилей и 29 человек личного состава государственной противопожарной службы.

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