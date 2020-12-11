В Рязани исчезла 17-летняя девушка - полиция объявила розыск.

Полиция срочно разыскивает бесследно исчезнувшую 17-летнюю Камилу Валиеву.

Всех, кому известна хоть какая-то информация о местонахождении несовершеннолетней девушки, необходимо позвонить в ОМВД по Московскому районе Рязани по телефону: (4912) 33-01-72.

Приметы девушки: на вид 17-20 лет, рост 150-160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!