В Рязани от коронавируса скончалась 56-летняя женщина

В пятницу, 11 декабря, стало известно, что в Рязанской области от коронавирусной инфекции скончались еще два человека. Как сообщили «Комсомольской правде» в оперативной группе печальную статистику пополнили фамилии 56-летней женщины и 70-летнего мужчины.

Всего на данный момент от COVID-19 в Рязанской области скончались 106 человек. Причем, последние четыре дня фиксируется по две летальных случая. Из восьми погибших двое мужчин и шестеро женщин.

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