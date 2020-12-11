Очередной рекорд по коронавирусу в Рязани: за сутки заразились 133 человека.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Третьи сутки подряд Рязанская область ставит рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом. Так, к утру 11 декабря в регионе выявили еще 133 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб правительства.
Напомним, 9 декабря был зафиксирован суточный рекорд в 127 человек, на следующий день – 130.
Таким образом, с начала пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 15 426 человек.
Выздоровели за сутки 186 человек, всего – 13 973. Но самая печальная статистика о смертельных случаях. За минувшие сутки скончались два человека, а всего с начала пандемии непосредственно от коронавируса в Рязани умерли уже 106 человек.
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