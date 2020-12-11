Молодой рязанец погиб, влетев на скорости 170 км/ч в грузовик.

В ночь на 11 декабря на окружной дороге трассы М5 «Урал» в Рязани 24-летний житель Шацкого района за рулем автомобиля Volkswagen Polo на высокой скорости не справился с управлением и влетел в грузовик Scania с полуприцепом.

Водитель грузовика получил травмы.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии, водитель грузовика получил травмы.

Молодой рязанец погиб, влетев на скорости 170 км/ч в грузовик.

Как установили полицейские, за два километра до места происшествия водитель Volkswagen мчался по трассе со скоростью 170 км/ч. Это зафиксировали комплексы автоматизированной фиксации административных правонарушений.

По факту ДТП проводится проверка.

Молодой рязанец погиб, влетев на скорости 170 км/ч в грузовик.

Ранее мы сообщали, как пьяный рязанец устроил массовое и жесткое ДТП на Северной окружной. В общей сложности механические повреждения получили пять автомобилей, два человек получили травмы (читать подробнее).

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