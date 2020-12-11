Пьяный рязанец устроил массовое и жесткое ДТП на Северной окружной.

Днем 10 декабря на Северной окружной дороге 44-летний рязанец за рулем автомобиля «Жигули» 12-й модели не справился с управлением и на скорости влетел в стоящий на светофоре Hyundai Solaris. После удара ВАЗ по инерции продолжил движение и врезался в стоящие автомобили Datsun Mi-Do и Ford Fusion. Последний от удара отбросило на большегруз Isuzu Forward.

Пьяный рязанец устроил массовое и жесткое ДТП на улице Бюрюзова.

В результате ДТП травмы получили водитель отечественной легковушки и водитель Datsun Mi-Do.

Прибывшие на место массовой аварии сотрудники ГИБДД предложили водителю «Жигулей» пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался.

Пьяный рязанец устроил массовое и жесткое ДТП на Северной окружной.

«Теперь ему грозит ответственность не только за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, но и за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. По факту ДТП проводится проверка», - говорится в сообщении УИВД России по Рязанской области.

Пьяный рязанец устроил массовое и жесткое ДТП на Северной окружной.

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