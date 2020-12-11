Время прямого эфира губернатора Николая Любимова перенесли.
Время прямого эфира губернатора Николая Любимова в социальной сети «Одноклассники» переносится на 10 часов утра, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как заявили чиновники, причина переноса времени – изменения в рабочем графике главы региона.
Напомним, ранее трансляция планировалась на 14 декабря 11:00. В прямом эфире Николай Любимов подведет итоги уходящего года и ответит на некоторые вопросы рязанцев.
Вопросы предлагают задавать в комментариях к соответствующей записи.
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