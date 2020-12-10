В рязанских больницах остаются почти 600 человек с коронавирусом

По информации на вечер 10 декабря в больницах Рязанской области остаются 582 пациента. Среди них 10 детей, сообщает опергруппа при региональном правительстве.

В тяжелом состоянии находятся 69 человек. Из их числа наибольшие опасения вызывает судьба 23 человек, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Состояние большинства пациентов (436) медики оценивают как средней степени тяжести. 77 человек в «ковидных» госпиталях чувствуют себя удовлетворительно.

Люди, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, лечатся дома.