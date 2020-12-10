СК начал проверку после смертельного пожара в Желтухинском

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После пожара в поселке Желтухинский Скопинского района, который унес жизни двух человек, началась доследственная проверка. В пресс-службе СУ СКР уточнили, что погибли 62-летний мужчина и 63-летняя женщина. Предположительно они проживали в доме, сгоревшем в ночь на 10 декабря.

В ходе проверки предстоит установить причины пожара и смерти погибших, а также другие обстоятельства, что поспособствовали трагедии. Исходя из всего этого, следователи решат, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.