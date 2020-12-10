В пятницу в Рязани ожидается всего 7 градусов мороза

В пятницу, 11 декабря, в Рязани и области ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, порывами до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -14...-9°С, днем -7...-2°С.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, в Рязани и области уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.

— В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы, — отметили специалисты.

Напомним, ранее синоптики рассказали, почему в Рязанской области такая бесснежная зима, но, по мнению специалистов, отсутствие снега с лихвой восполнилось морозной и солнечной погодой (читать подробнее).

Отметим, что из-за отсутствия снега Рязань погрузилась в пыль, с которой чиновники не могут бороться из-за морозов (подробнее).

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