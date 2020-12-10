Врач сравнила, как лечат от коронавируса в Рязани и Москве.

Врач-пульмонолог рязанской ОКБ имени Семашко Кристина Тяпкина участвовала в медицинском форуме в Москве, где изучила нововведения по лечению коронавирусных больных.

— Я на данный момент работаю в госпитале особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19, поэтому для меня было важно посетить этот форум, — рассказывает врач. — Все-таки в Москву всегда быстрее поступают новые препараты и новые сведения по лечению больных.

По словам Кристины Тяпкиной, она убедилась, что в ОКБ имени Семашко применяют актуальные методы лечения коронавируса.

— Мы не отстаем от столичных клиник, — подчеркнула специалист.

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