Обновились данные о географии коронавируса в Рязанской области

Коронавирус продолжает распространяться по Рязанской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только в Рязани за сутки выявили почти сотню новых случаев коронавируса. Таковы новые данные о географии пандемии в регионе, которые 10 декабря представила опергруппа.

Всего 32 положительных теста из рекордных 130 распределились по другим населенным пунктам. Скопин добавил в официальную статистику четырех заболевших, а Касимов, Кораблино, Милославское и Елатьма – по три.

Без новой точки на карте COVID-19 вновь не обошлось. Это деревня Русаново Клепиковского района.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 9 декабря:

- Рязань - 8050 случаев с начала пандемии (+98);

- Рязанский район – 627 (+4) (Окский – 14 (+1), Полково – 8 (+1), Наумово – 6 (+1), Ровное – 6 (+1));

- Скопин – 509 (+4);

- Касимов – 385 (+3);

- Сасово – 310 (+2);

-Клепиковский район – 287 (+1) (Русаново – 1 (+1));

- Касимовский район – 259 (+4) (Подлипки – 24 (+1), Елатьма – 23 (+3));

- Рыбновский район – 219 (+1) (Ходынино – 8 (+1));

- Шиловский район – 215 (+1) (Большие Пекселы – 2 (+1));

- Шилово – 194 (+1);

- Кораблино – 108 (+3);

- Шацкий район – 101 (+1) (Казачья Слобода – 30 (+1));

- Сасовский район – 92 (+2) (Молодежный – 9 (+1), Демушкино – 7 (+1));

- Шацк – 84 (+1);

- Милославское – 78 (+3);

- Милославский район – 77 (+1) (Змеевка – 7 (+1)).