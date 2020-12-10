Пять женщин и мужчина – за три дня в Рязани от COVID-19 скончались шесть человек

10 декабря в статистику летальных случаев от COVID-19 включили еще двух человек. Общее количество жертв в Рязанской области теперь составляет 104 человека.

По сообщению оперативной группы Правительства Рязанской области, это две женщины – 63-х лет и 51-го года. Обе скончались в ноябре, проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной гибели обеих стала коронавирусная инфекция.

Напомним, 8 декабря в список жертв также внесены две женщины: 62-х и 55-ти лет. 9 декабря в список внесены фамилии 61-летнего мужчины и 46-летней женщины.

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