Прокуратура начала проверку по факту задымления в детсаду №112

Прокуратура Октябрьского района организовала проверку по факту возгорания в детском саду №112 на улице Советской Армии. На место происшествия выезжал и.о. прокурора района Михаил Печников.

— Во время проверки прокуратура оценит соблюдение требований пожарной безопасности в детском саду. Ход и результаты проверки находятся на контроле областной прокуратуры, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 10 декабря в 08:35 из детского сада №112 поступил тревожный сигнал о задымлении. По информации администрации города, произошло короткое замыкание в электрощитовой (читать подробнее).

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