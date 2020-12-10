Пожар в Скопинском районе унес жизни двух человек

На пожарище в поселке Желтухинский Скопинского района обнаружили тела двух человек. В ночь на 10 декабря там сгорел жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, информация о ЧП поступила в 23:59. На место выезжали три пожарных автомобиля, семь человек личного состава. Несмотря на все усилия, жилище было уничтожено огнем.

Причину, по которой произошло возгорание, экспертам еще предстоит установить.

Напомним, в октябре поселок Желтухинский оказался в зоне чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром на территории склада хранения боеприпасов.