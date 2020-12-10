На дорогах Рязанской области появятся еще 28 камер – список мест

До конца года в Рязанской области появятся еще 28 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Фото: Иван МАКЕЕВ

До конца года в Рязанской области появятся еще 28 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Закупку проводит региональная Дирекция дорог.

На поставку, установку и ввод в эксплуатацию камер из областного бюджета готовы потратить почти 110 млн рублей.

Участки, где установят аппаратно-программные комплексы, обозначены в конкурсной документации. Их список приводим ниже (км + м):

«Спас-Клепики-Рязань» (61К-003): 37+400, 62+285, 62+355.

«Рязань - Пронск - Скопин» (61К-005): 62+330, 64+250.

«Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов» (61К-006): 24+000, 31+900, 35+000, 41+400, 42+500.

«Рязань - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш» (61К-011): 13+900, 15+050, 20+100, 22+900, 23+500, 25+000.

«От М-5 "Урал" - Собчаково - Троица - Спасск-Рязанский» (61К-016): 7+500.

«Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово» (61К-051): 2+850, 7+600, 10+285.

«Рыбное - Перекаль» (61Н-411): 3+100.

«От автодороги "Спас-Клепики - Рязань" подъезд: Поляны» (61Н-437): 3+600.

«От автодороги "Спас-Клепики - Рязань" подъезд: Варские - Красный Восход» (61Н-439): 2+200.

«Шумашь - Заокское - Коростово» (61Н-447): 1+300, 8+600.

«Северный обход города Рязани» (61К-769): 1+150.