Специалисты компании «Мармакс» составили чек-лист для покупки квартиры

Фото: компания "Мармакс".

«Выбирая квартиру, мы покупаем не квадратные метры, а пространство для новой, лучшей, жизни. Хочется, чтобы на новом месте жительства все было идеально и не пришлось жалеть ни об одной детали. Но в поиске той самой квартиры легко упустить много важного», — отметили в пресс-центре компании. Специалисты строительной отрасли из компании «Мармакс» составили подробный чек-лист, в котором рассмотрели актуальные вопросы:

- что выяснить о застройщике и какие документы запросить у него перед сделкой;

- какие сведения узнать о ЖК, доме и квартире;

- что и как узнать о районе, в котором вы собираетесь жить.

Это не универсальный рецепт выбора идеальной квартиры, но полезный список, который поможет не забыть ничего важного. Переходите по ссылке из читайте статью девелопера, а если останутся вопросы просто позвоните: 500-005.

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