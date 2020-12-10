В Рязани начали сносить рынок на Московском шоссе

9 декабря на Московском шоссе Рязани начали сносить рынок. Видео с места будущего строительства многоэтажных домов выложили в паблике «Интересная Рязань».

— Сносят нашу историю – рынок на Московском, который нас исправно кормил, одевал, обувал много лет, — сообщила в ролике автор видео.

Напомним, площадь будущей застройки на месте рынка составит 2070 квадратных метров. Она обозначена в схеме, показывающей расположение проектируемого жилого дома (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!