Рязанская область второй день подряд обновляет рекорд по суточному приросту COVID-19

Оперативная группа опубликовала свежую COVID-сводку. 10 декабря в Рязанской области выявлено 130 новых случаев заболевания коронавируосной инфекцией. Это абсолютный рекорд суточного прироста с начала пандемии. Таким образом, за все время заболевание подтвердилось у 15 293 рязанцев. Напомним, что предыдущий рекорд – 127 случаев был поставлен днем ранее (9 декабря).

Выписан за сутки из больниц 181 человек. Всего с начала пандемии поправились 13 878 жителей региона.

Новый день, к сожалению, принес и новые летальные случаи. Еще два человека стали жертвами COVID-19. Общее количество жертв в регионе теперь составляет 104 человека.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Пять женщин и мужчина – за три дня в Рязани от COVID-19 скончались шесть человек

Оперативная группа сообщила, кто скончался от коронавирусной инфекции (подробности).