Трубный завод в Рязани потушили – фото с места ЧП

Фото: vk.com/covid2019rzn
В Рязани ликвидировали пожар на трубном заводе, который расположен в промышленном районе Песочня. К моменту, когда распространение пламени удалось остановить, оно охватило производственный цех на площади 1500 квадратных метров.
Первая информация о ЧП поступила в 3:26.
«К месту пожара направлены пожарно-спасательные подразделения города. На момент прибытия происходило открытое горение и шло распространение огня», - сообщает опергруппа при областном правительстве, публикуя кадры с места событий.
О локализации пожара сообщили 10 декабря в 6:14, о ликвидации – в 8:30. На месте работали 22 единицы техники и 65 человек, в том числе 47 – от МЧС России.
Фото: vk.com/covid2019rzn
Фото: vk.com/covid2019rzn
Фото: vk.com/covid2019rzn