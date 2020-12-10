Аварию на теплосетях в Рязани ликвидировали

Утром 10 декабря администрация Рязани объявила о ликвидации аварии на теплосетях, которая произошла в Дашково-Песочне накануне вечером. Прорыв произошел в районе дома по адресу Новоселов, 34к2.

В ряд домов по этой улице «частично прекратилась» подача тепла и горячей воды. Работы планировали завершить ночью, однако управились несколько позже.

«МУП «РМПТС» благодарит жителей за понимание. Все необходимые работы по благоустройству участка будут проведены в ближайшее время», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в том же районе, где произошла авария, недавно прошел запоздалый ремонт теплосетей, из-за чего люди в холода несколько раз оставались без отопления и ГВС.