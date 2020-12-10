Ночью в Песочне произошел крупный пожар: горел производственный цех.

В ночь на 10 декабря в региональное управление МЧС поступила информация о возгорании кровли производственного цеха в промышленной зоне микрорайона Дашково-Песочня. Горела рубероидная кровля трехэтажного здания.

Только спустя три часа пожар площадью 1500 кв. метров локализовали. Никто из людей не пострадал.

Боролись с огнем 14 единиц техники, 39 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

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