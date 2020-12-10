За сутки в рязанских больницах резко прибавилось количество больных коронавирусом

Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, 10 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на утро 10 декабря в больницах Рязанской области находятся 599 пациентов. Все они заражены коронавирусом. Это на 35 человек больше, чему сутками ранее. Среди пациентов – десять детей.

Состояние 79 (+7) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 453 (+26) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 67 (+2) человек, из них 21 (+3) подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся дома под постоянным наблюдением врачей», - заверяют чиновники.

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