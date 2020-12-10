На улице Новоселов отключили отопление и горячую воду

Вечером 9 декабря на улице Новоселов частично отключили подачу отопления и горячей воды, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина отключения – аварийная ситуация на теплосетях в районе дома №34 корпус 2 по улице Новоселов.

Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. В планах властей было завершить все ремонтные работы ночью, но к настоящему времени новой информации не поступало.

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