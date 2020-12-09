ТРЦ «М5 Молл» объявил об открытии после пожара

10 октября возобновит работу «М5 Молл», пострадавший от крупного пожара. Об этом сообщила администрация торгово-развлекательного центра.
«Автобусы также начинают движение по обычному графику», - уточнили в официальном сообществе.
Часть здания останется на реконструкции. Оставшаяся часть продолжит функционировать: какая именно – обозначено на схеме.
Схема ТРЦ "М5 Молл" после открытия.
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