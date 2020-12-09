Несколько лет впотьмах - рязанский застройщик не торопится выделить уличное освещение в отдельную сеть

Жители улицы Семчинская (Рязань) уже несколько лет страдают от отсутствия уличного освещение на участке дороги в районе дома №5. При этом по краю проезжей части установлены фонарные столбы, которые никогда не включаются. С вопросом почему сложилась такая ситуация мы обратили в администрацию Рязани.

В официальном ответе пресс-службы администрации говорится:

- Строительство многоквартирных домов на улице Семчинской выполнено по проекту, включающему в себя устройство освещения придомовой территории и освещения вдоль улицы. По окончанию строительства застройщику выдано разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

Для передачи сетей наружного освещения вдоль улицы Семчинская в муниципальную собственность собственнику сетей необходимо выделить в отдельную сеть освещение вдоль улицы с установкой отдельного шкафа управления и обратиться в администрацию города с заявлением о принятии сетей.

Остается непонятно, почему застройщик до сих пор не сделал этого?

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