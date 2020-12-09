В маршрутках №95 начнут принимать льготные карты

С 10 декабря в Рязани пассажиры маршрута №95 смогут оплачивать поездки транспортными картами «УмКА» льготных категорий. К таковым относятся «Льготная», «Школьная» и «Студенческая».

Напомним, микроавтобусы №95 курсируют между поселком Юбилейный и ТЦ «Круиз», проезжая по улицам Костычева, Крупской, Мервинской, Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, улицам Дзержинского, Спортивной, Есенина, Касимовскому шоссе, улице Кальной.

Администрация города со ссылкой на управление транспорта сообщает, что маршрут обслуживают 24 автобуса малого класса.