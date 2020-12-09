Андрей Красов: Мы как потомки великих русских воинов должны хранить память о предках

Фото: РОО "Единая Россия".

«У каждой эпохи свои герои. Мы как потомки великих русских воинов должны хранить память о предках — кавалерах ордена Святого Георгия и ордена Славы, чествовать ныне живущих героев Советского Союза, героев Российской Федерации», — уверен Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов.

Депутат поздравил рязанцев с Днем героев Отечества. Памятная дата отмечается 9 декабря.

Андрей Красов пожелал, чтобы жители Рязанской области помнили историю родного края, являющегося Родиной знаменитых полководцев, красноармейцев.

«Благодаря их мужеству страна сохранила суверенитет, территорию и государственность», – подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что патриотическая работа с молодежью в Рязанской области неразрывно связана с именами героических земляков.

«Важно, что перед ребятами есть близкие им примеры самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству», — отметил Андрей Красов.

День героев Отечества в России отмечается с 2007 года. Однако праздник имеет древнюю историю: 9 декабря 1769 г. Екатерина II утвердила награду — орден Святого Георгия Победоносца, который имел 4 степени отличия. После октябрьской революции 1917 года праздник и орден были упразднены. Однако в 1934 году было установлено звание Героя Советского Союза, дополнительный знак отличия для Героев Советского Союза – медаль «Золотая Звезда». В 1992 году была учреждена главная награда современной России – звание Героя Российской Федерации.

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