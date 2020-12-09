Хозяин сгоревшего батутного центра в «М5 Молл»: Виновник найден

Против предполагаемого виновника пожара в ТЦ «М5 Молл» возбудили уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности». Разглашать обстоятельства ЧП совладелец батутного центра COSMICA Вячеслав Зенин не стал, сославшись на тайну следствия, однако заметил, что это физическое лицо, которое не сможет возместить ущерб.

«Сейчас проходит много проверок: прокуратура, МЧС, следственный комитет. Эти органы слабо взаимодействуют, поэтому пояснения приходится давать всем по отдельности», - сказал предприниматель на своем YouTube-канале.

Также Зенин коснулся темы поддержки государства. Предложенные меры (льготный кредит и помощь в подборе другого помещения) для него оказались бесполезными, так как пока открывать батутный центр заново не планируется. В ответ он предложил предоставить пострадавшим предпринимателям налоговые каникулы на 2020 год.

Напомним, по неофициальной версии, крупный пожар 12 ноября начался со случайного выстрела сигнальной ракетой в помещении батутного центра.