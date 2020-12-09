РНПК перевела дизельную установку на катализатор производства НК «Роснефть»

Фото: НК "Роснефть".

В ноябре 2020 года Рязанская нефтеперерабатывающая компания перевела уже четвертую из пяти установок каталитического риформинга на катализаторы производства НК «Роснефти». Недавно компания приступила к использованию в крупнотоннажном производстве отечественного катализатора гидроочистки дизельного топлива.

Топливо Евро-5 с ультранизким содержанием серы

Это - первый катализатор гидроочистки дизельных фракций для российской нефтеперерабатывающей отрасли, способный полностью заменить иностранные аналоги для получения дизельного топлива Евро-5 с ультранизким содержанием серы менее 10 ррм. Это позволило заводу повысить экономическую эффективность и технологическую устойчивость производства.

Катализатор позволяет получать дизельное топливо, которое соответствует самым современным техническим требованиям и обеспечивает высокое качество готовой продукции. Катализатор не только не уступает лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходит их.

Ранее катализатор производства «РН-Кат», специализированного предприятия «Роснефти», успешно прошел опытно-промышленные испытания на базе уфимской группы НПЗ Компании.

Технологическая независимость

«Роснефть» уделяет особое внимание развитию собственного производства катализаторов для нефтепереработки. Это - ключевое направление для обеспечения технологической устойчивости перерабатывающего сегмента компании и снижения зависимости от импортных технологий.

Действующая программа инновационного развития НК «Роснефть» направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов Компании на использование высокоэффективных катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от поставок зарубежной продукции.

НАША СПРАВКА

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и выпускаемой продукции.

Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: высокооктановые автомобильные бензины, включая экологичный «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.

Ключевую роль в развитии программы импортозамещения производства присадок и катализаторов играют специализированные дочерние предприятия НК «Роснефть»: «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», «Новокуйбышевский завод катализаторов», а также предприятия из корпоративного научно-проектного комплекса («РН-ЦИР» и «ВНИИНП»), которые занимаются разработкой и выпуском собственных образцов высокотехнологичной продукции для нефтеперерабатывающей отрасли.

Реклама.