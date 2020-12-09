Украинские журналисты удивились «санкционным» конфетам из Рязани

Фото: strana.ua

Украинское издание «Страна» обратило пристальное внимание на продающиеся в Киеве и других городах российские конфеты. В частности, в ассортименте рыночных торговцев и небольших магазинов они заметили кондитерские изделия из Рязани – на многих этикетках адрес местной фабрики известного бренда «Красный Октябрь».

Живой интерес журналистов связан с тем обстоятельством, что официально российские конфеты находятся под санкциями, однако с прилавков они не исчезают.

Опрошенных изданием предпринимателей, что вполне логично, выручка интересует куда больше политики. По их словам, спрос на «санкционные» конфеты, в том числе рязанские, существует немалый – иначе не ввозили бы.

- Люди просто покупают конфеты, по названиям понятно, что они из России, но никто из клиентов, прочитав, откуда они, не отказывается от покупки. Это просто обычные сладости, вот и все, - сказал один из продавцов.