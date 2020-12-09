В Сапожковском районе на несколько дней перекроют дорогу. Фото: издательство "Пресса".

В Сапожковском районе с 15 по 19 декабря перекроют дорогу через село Морозовы Борки, сообщает «Пресса» со ссылкой на начальника участка ООО «Спецстройуниверсал» Сергея Бубнова. Связано это с ремонтом обвалившейся дороги в районе ручья Проявный. Сейчас предприятие ведет подготовительную работу к предстоящему ремонту.

— Так как местные условия не позволяют отремонтировать участок без полного закрытия автомобильного движения, подготовительные работы идут тщательно, чтобы сам ремонт выполнить в кратчайшие сроки, — отметил подрядчик. — Однако на минимальный срок – с 15 по 19 декабря – движение транзитного транспорта от Сапожка до Сараев закроют.

По словам начальника участка, после ремонта ручей под дорожным полотном пойдет по новому руслу.

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