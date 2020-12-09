Коронавирус за сутки обнаружили в 27 точках Рязанской области

9 декабря опергруппа обновила информацию о распространении COVID-19 в Рязанской области. Если верить официальной статистике, рекордные 127 случаев коронавируса за минувшие сутки обнаружили в 27 населенных пунктах. Причем в двух заболевшие появились впервые - это села Богослово (Скопинский район) и Жерновки (Милославский район).

11 тестов на COVID-19 оказались положительными в Скопине, который тем самым преодолел отметку в полтысячи заражений с начала пандемии. Также по 11 новых случаев зафиксировано в Касимовском районе (больше всего – в Сынтуле) и самом Касимове.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 8 декабря:

- Рязань - 7952 случая с начала пандемии (+58);

- Рязанский район – 623 (+1) (Реткино – 10 (+1));

- Скопин – 505 (+11);

- Ряжск – 384 (+6);

- Касимов – 382 (+11);

- Рыбное – 342 (+2);

- Касимовский район – 255 (+11) (Гусь-Железный – 23 (+2), Крутоярский – 20 (+2), Сынтул – 20 (+5), Лашма – 10 (+1), Дмитриево – 5 (+1));

- Скопинский район – 247 (+2) (Побединка – 21 (+1), Богослово – 1 (+1));

- Рыбновский район – 218 (+1) (Срезнево – 2 (+1));

- Спасский район - 199 (+3) (Ижевское – 33 (+2), Моньясово – 4 (+1));

- Шилово – 193 (+1);

- Александро-Невский – 129 (+4);

- Старожиловском районе – 127 (+2) (Рязанские сады – 14 (+1), Хрущево – 5 (+1));

- Александро-Невский район – 122 (+2) (Борисовка – 4 (+1), Ново-Сергиевка – 3 (+1));

- Спасск-Рязанский – 101 (+5);

- Захарово – 76 (+4);

- Милославский район – 76 (+2) (Центральный – 5 (+1), Жерновки – 1 (+1));

- Ряжский район – 70 (+1) (Новое Еголдаево – 5 (+1)).