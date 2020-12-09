В 2021 году в Рязанской области появятся четыре новых ФАПа

В 2021 году в Рязанской области построят четыре новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), сообщает региональное министерство здравоохранения.
По информации чиновников, ФАПами обзаведутся следующие села и районы:
- село Остро-Пластиково Чучковского района;
- село Морозовы Борки Сапожковского района;
- село Караулово Путятинского района;
- село Федякино Рыбновского района.
Это будут типовые блочно-модульные здания, оснащенные медицинской мебелью и оборудованием. В ФАПах будут процедурный, акушерский кабинеты, а также для приема посетителей.
«В наличии будут электрокардиограф, портативный аппарат искусственной вентиляции легких и анализатор уровня сахара крови с тест-полосками», - заверяют чиновники.
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