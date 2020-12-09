Появилась информация, кто стал сотой жертвой COVID-19 в Рязанской области

Оперативная группа Правительства Рязанской области сообщила, что во вторник (8 декабря) статистику умерших от COVID-19 в регионе пополнили две женщины: 62-х и 55-ти лет. Они стали девяносто девятой и сотой жертвами коронавирусной инфекции в Рязанской области.

К сожалению, вирус и не думает на этом останавливаться. В среду (9 декабря) появилась информация о том, что COVID-19 стал причиной гибели еще двух человек: 61-летнего мужчины и 46-летней женщины.

Все четверо, занесенные в статистику, скончались в ноябре. До настоящего времени проводились судебно-медицинские экспертизы с целью определения точной причины смерти. В данных случаях причиной гибели людей стала непосредственно коронавирусная инфекция.

Всего по состоянию на 9 декабря в регионе от коронавируса умерли 102 человека.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).