Контрактник незаконно списал 1,5 тонны дизтоплива и продал за пределами части

В Рязанском гарнизонном военном суде рассмотрели уголовное дело офицера-контрактника, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Установлено, что с 15 августа 2019 по 10 февраля 2020 года капитан вносил в путевые листы ложные сведения о расходовании дизельного топлива для поездок автотранспорта по служебной необходимости. После этого предприимчивый офицер якобы израсходованное дизтопливо списывал по актам, а потом вывозил за пределы военной части и продавал по 22 рубля за литр.

В итоге за семь месяцев контрактник незаконно списал топлива в объеме 1975 литров (1 593 кг) стоимостью 45010 рублей 69 копеек, чем нанес серьезный ущерб министерству обороны России.

На следствии военнослужащий полностью признал вину, раскаялся и возместил причиненный им ущерб, а суд прекратил уголовное дело и назначил судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.

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