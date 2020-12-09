9 декабря в Рязанской области поставлен новый рекорд по суточному приросту COVID-19

Оперативная группа Правительства Рязанской области сообщает, что 9 декабря в регионе выявлено еще 127 случаев заболевания COVID-19. Это наибольший показатель суточного прироста с начала пандемии. Таким образом, за все время заболевание подтвердилось у 15 163 рязанцев.

Выздоровел за сутки 151 человек. Всего инфекцию благополучно перенесли 13 606 жителей региона.

К сожалению, пополнилась и смертельная статистика – еще плюс два человека за сутки. Всего в Рязанской области COVID-19 стал причиной смерти 102 человек.

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