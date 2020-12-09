Драматический театр в Рязани ждет реконструкция. Правительство РФ включило его в список культурных учреждений, на модернизацию которых из федерального бюджета выделяется более 4,6 млрд рублей.

Финансирование получат 22 региона. Помимо ремонта театров и домов культуры деньги направят на строительство новых концертных залов, реставрацию музеев и объектов культурного наследия.

Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, Рязанской области в 2021-2022 годах достанется свыше 85 млн рублей. На эти деньги будет разработана проектная документация для последующих работ по сохранению здания драмтеатра.