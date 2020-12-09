В Ряжске не могут продать консервный завод, выставленный на торги.

Ряжский консервный завод ликвидирован и выставлен на торги. Об этом сообщила районная администрация в официальной группе правительства Рязанской области во «ВКонтакте».

— На сегодняшний день ЗАО «Ряжский консервный завод» - ликвидирован. Производственное помещение и оборудование предприятия собственник выставил на торги, — заявили районные чиновники.

Кроме того, местные власти обратились к будущему собственнику, что если ему будут нужны меры государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов, то он может обратиться в администрацию Ряжского района или в правительство Рязанской области.

Отметим, что консервный завод впервые выставили на торги еще в апреле этого года, но покупателей до сих пор нет.

СПРАВКА «КП»

Ряжский консервный завод («Ряжский погребок») был построен в 1899 году как казенный (винный) склад.

В 1930-е годы завод переименовали в «Ряжский ликеро-водочный завод», с закрытием которого территория и постройки отошли к «Ряжскому консервному заводу».

В 1992 году завод преобразован в АООТ «Ряжские консервы», но вскоре предприятие развалилось и прекратило существование.

В начале 2000 года завод обрел нового хозяина и стал называться «Ряжский погребок».

В 2003 году предприятие было закрыто по решению суда.

В ноябре 2016 года большая часть территории снесена.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Кабачковая икра из Рязанской области победила в программе «Контрольная закупка»

«Ряжский погребок» снискал симпатии и дегустаторов, и экспертов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!