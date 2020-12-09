Ремонт тротуаров на улице Строителей в Рязани прошел с недоделками

Фото: администрация Рязани.

Администрация Рязани объявила о завершении работ по строительству и ремонту подходов к остановке общественного транспорта на улице Строителей. Причем еще до их фактического завершения, так как 8 декабря проверка обнаружила ряд недоделок.

«Необходимо завершить укладку тактильной плитки, выровнять спуски с тротуаров, разровнять грунт», - говорится в отчете.

Чиновники пообещали, что замечания будут устранены до конца недели.

Отметим, что на улице Строителей подрядчик заменил асфальт на 150-метровом участке тротуара и частично бордюры. Делалось это, как утверждается, «с адаптацией для маломобильных групп населения».

Фото: администрация Рязани.