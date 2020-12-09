Мэрия объяснила, почему с улиц Рязани не убирается пыль. Фото: Алексей ФОКИН

Власти Рязани объяснили, почему с улиц города не собирается пыль. В ответе рязанке Елене Яранцевой, которая оставила жалобу на странице губернатора по поводу «пыли столбом, как на проселочной дороге», чиновники сообщили, что Дирекция благоустройства города ежедневно проводит уборку городских улиц и тротуаров во всех районах.

— При минусовых температурах спецтехника (пылесосы) не применяются для уборки города, — ответили в мэрии.

Кроме того, женщина пожаловалась, что в Дашково-Песочне негде погулять с ребенком: «Нет озеленения, ни одного парка, аллеи, бульвара, а общественные пространства заняты ларьками».

— Отмечаем, что в микрорайоне Дашково-Песочня расположены несколько зеленых зон, в том числе сквер имени Скобелева, Дубовая аллея, сквер имени Александрова и другие зоны отдыха горожан, — парировали власти.

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