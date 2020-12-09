В Клепиковском районе хотят создать медицинский кластер.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил главе Клепиковского района Николаю Крейтину проработать возможности создания медицинского кластера в муниципалитете, где уже успешно работают ряд предприятий.
По словам Любимова, создание медицинского кластера поможет развитию экономики Клепиковского района.
— Включайтесь в работу! Нужно развивать это направление, привлекать инвесторов, создавать для них благоприятные условия. Чем больше мы у себя производим, тем меньше мы зависим от внешних поставок. Это уже показала пандемия коронавируса, — заявил Любимов.
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