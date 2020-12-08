Синоптики объяснили, почему в Рязани нет снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бесснежная зима в Рязанской области – следствие обширного сибирского антициклона, об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра. По мнению специалистов, отсутствие снега с лихвой восполнилось морозной и солнечной погодой.

«В ближайшее время характер погоды не изменится. Подобные вторжения холодного воздуха – не редкость, такое бывало и в прошлом, и позапрошлом году. Уникальны для этого времени года продолжительность морозного периода и очень высокое атмосферное давление.

Как отметили синоптики, в среднем, постоянный снежный покров образуется на территории Рязанской области в начале декабря, но, несмотря на это, в 2006 году снег полностью лег только 21 января. И в том же году высота сугробов по области била рекорды, достигая местами 90 см.

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