В рязанских больницах продолжает увеличиваться количество больных COVID-19

Оперативная группа Правительства Рязанской области сообщает, что по состоянию на 19.00 8 декабря в больницах региона находятся 564 пациента с подтвержденным COVID-19, в том числе 10 детей. Сутками ранее в больницах находились 559 человек.

Из 564 пациентов состояние 72 человек врачи оценивают как удовлетворительное. 427 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 65 человек, из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее помощь аппаратов ИВЛ требовала 17 пациентам.

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