Официально: ситуация с лекарствами против коронавируса в Рязани остается напряженной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с наличием лекарств от коронавируса в аптеках Рязанской области остается напряженной. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель регионального Росздравнадзора Татьяна Болдырева. Дефицит связан с тем, что у поставщиков просто нет необходимых препаратов.

— По информации аптечных организаций, остро ощущается недостаток антибиотиков и гормональных препаратов для инъекций, а также таких противовирусных медикаментов, как, например, умифеновир и фавипировир, — отметила глава ведомства.

В настоящее время Росзравнадзор направил обращение в Минпромторг России с просьбой оказать содействие в закупке необходимых лекарств рязанским организациям, работающим на фармацевтическом рынке.

По данным ведомства, для обеспечения амбулаторных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 всеми необходимыми препаратами, заключены контракты на лекарства, включенные в схему лечения новой коронавирусной инфекции на 39 430 упаковок. Выдали уже бесплатно ковидным больным, проходящим курс лечения на дому, уже 2 696 упаковок.

По состоянию на 7 декабря в аптеках региона имелись следующие медикаменты:

- азитромицин в таблетках 1 078 упаковок;

- гидроксихлорохин в таблетках 88 упаковок;

- фавипиравир в таблетках 58 упаковок.

Кроме того, в «красных зонах» стационаров имеется в наличии ремдесивир, но данных по этому препарату в ответе Росздравнадзора нет.

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