В среду в Рязани может похолодать до 19 градусов мороза

В среду, 9 декабря, в Рязани и области ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, порывами до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -17…-12°С, местами -19°С. Днем -8…-3ºС.

Кроме того, по данным регионального УМЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанской области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка – устойчивая.

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