В Рязань поступила новая техника для уборки снега.

В Рязань поступили шесть новых комбинированных машин на базе КамАЗ. Все они пойдут на уборку улиц города и дорог города от снега путем сгребания и подметания. Об этом сообщает городская администрация. Кроме того, машины предназначены для «распределения сухого реагента со смачиванием».

Всю технику закупили на деньги бюджета Рязанской области. В настоящее время машины оформляются и готовятся к работе.

Всего зимой 2020-2021 в Рязани будут работать 43 единицы крупной спецтехники, для уборки улиц и дорог от снега.

Фото: администрация Рязани.

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