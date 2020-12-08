Рязанский регион получит 227 миллионов на поддержку предприятий АПК

Более двухсот миллионов для аграриев будут кстати. Фото: Павел АВЕРИН

Предложение о выделении Рязанской области межбюджетных трансфертов было одобрено Комиссией Федерального Собрания РФ 7 декабря - сообщает сайт регионального правительства.

Средства пойдут на возмещение в 2020 году части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. В связи с этим депутат от Рязанской области в Госдуме Андрей Макаров заявил:

- Сумма федеральной поддержки составит 227 миллионов 526 тысяч рублей. Рассмотрение данного вопроса на заседании Правительства РФ планируется 10 декабря этого года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!