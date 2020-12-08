Льготный проездной в Рязани подорожает с 1 января

Льготный проездной подорожает. Но станет ли лучше работать общественный транспорт - большой вопрос. Фото: Павел АВЕРИН

Участники заседания регионального правительства, прошедшего 8 декабря, одобрили проект постановления, в котором предусматривается увеличение с 1 января 2021 года стоимости месячного именного социального талона-билета в населенных пунктах Рязанской области. Также вырастет цена льготного проездного в Рязани – с 375 до 389 рублей (около 4%).

Министр транспорта и автодорог Рязанской области Вадим Решетник полагает, что "эта мера позволит повысить сбалансированность финансового состояния перевозчиков в условиях роста затрат на топливо, запчасти и другие эксплуатационные материалы".

В это же время чиновники министерства транспорта знают о проблеме жителей деревни Урдово Касимовского района и ищут оптимальное решение по строительству дороги там, где был снят один из самых нашумевших фильмов Владимира Хотиненко "Мусульманин".

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