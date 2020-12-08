Экс-главврач рязанской ОКБ участвовал в ток-шоу на Первом канале.

Бывший главный врач рязанской ОКБ, а ныне депутат облдумы Дмитрий Хубезов участвовал в съемках программы «Гражданская оборона» на Первом канале, куда его пригласили в качестве эксперта.

— Интересный аспект темы коронавируса затронули ведущие: под коронавирус часто «маскируется» малярия. Эти заболевания имеют схожие симптомы, а сейчас, когда все внимание приковано к ковиду, не всегда получается сразу распознать малярию и поставить диагноз, — рассказал Хубезов.

Еще одна тема, которую подняли в ток-шоу - агрессия пациентов, с которой сталкиваются сотрудники скорой помощи.

— Коронавирус вызывает много дискуссий. Гости программы высказали разные мнения о масках, лечении, медицинской помощи, — резюмировал бывший главврач.

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